Оперные и балетные образы от Екатерины Булгаковой в Национальном историческом музее

Как создаются театральные костюмы, разрабатываются оперные и балетные образы? Экспозиция в Национальном историческом музее посвящена мастеру этого дела - художнику-постановщику Екатерине Булгаковой. Она из настоящей творческой династии: родители - также модельеры и художники. Екатерина Булгакова работает в Большом театре оперы и балета с 2002 года и играет важную роль в создании спектакля.



Екатерина принимала участие в оформлении свыше двадцати спектаклей. Одна из самых ярких последних ее работ - работа над балетом "Анастасия", где художница адаптировала костюмы XV века под сцену без утраты исторической точности.



