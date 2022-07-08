Оперу "Женитьба Фигаро" в форме semi-stage представили в Белгосфилармонии

Фигаро-перезагрузка. Классическую оперу на музыку Моцарта по-новому представили в Белгосфилармонии. Так, из графского замка действие перенесли в современный офис. Реанимировал оперную форму semi-stage (то есть полуоперы) Государственный академический симфонический оркестр. Маэстро Александр Анисимов взялся за оперную классику: "Аида", "Паяцы", "Иоланта" уже прозвучали в концертном варианте со сцены в Большом зале. В фантазии "Безумный денек" солировали студенты и аспиранты Академии музыки. Это их дебют на профессиональной сцене и первый опыт работы с оркестром. Кроме того, молодым людям дали творческую волю и не ограничивали конкретным форматом. Публике представили свежий взгляд на классический текст и либретто оперы. Действие разворачивается в офисе крутого руководителя фирмы. Спектакль идет на итальянском языке.