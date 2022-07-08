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Оперу "Женитьба Фигаро" в форме semi-stage представили в Белгосфилармонии

Фигаро-перезагрузка. Классическую оперу на музыку Моцарта по-новому представили в Белгосфилармонии. Так, из графского замка действие перенесли в современный офис. Реанимировал оперную форму semi-stage (то есть полуоперы) Государственный академический симфонический оркестр. Маэстро Александр Анисимов взялся за оперную классику: "Аида", "Паяцы", "Иоланта" уже прозвучали в концертном варианте со сцены в Большом зале. В фантазии "Безумный денек" солировали студенты и аспиранты Академии музыки. Это их дебют на профессиональной сцене и первый опыт работы с оркестром. Кроме того, молодым людям дали творческую волю и не ограничивали конкретным форматом. Публике представили свежий взгляд на классический текст и либретто оперы. Действие разворачивается в офисе крутого руководителя фирмы. Спектакль идет на итальянском языке.

Сеанс музыкотерапии

Под закрытие сезона 14 июля Белгосфилармония готовит подарок публике: сеанс музыкотерапии. Самые известные произведения классической музыки прозвучат на сцене Большого зала в эксклюзивном авторском проекте Центра музыкотерапии. Новый концертный сезон начнется с Рахманинова 25 августа.

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