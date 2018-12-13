Музыкальный эксперимент белорусско-итальянского тандема представят сегодня на сцене Академии музыки. Оперы великого Россини в исполнении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Коллектив впервые сыграет под руководством выпускницы Миланской консерватории Беатриче Венеци. Концерт посвящен 150-летию со дня смерти итальянского Моцарта.

Кроме совместного выступления с оркестром Беатриче провела мастер-классы для студентов Академии музыки. В 26 лет Венеци стала приглашенным дирижером одного из крупнейших оперных торжеств мира - фестиваля Пуччини в Торре-дель-Лаго. Обладатель высшей награды за популяризацию итальянской культуры имени Фабриано Беатриче входит в топ-100 успешной молодежи по версии итальянского Forbes.