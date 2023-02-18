Их сила воли восхищает, любовь вдохновляет, а надежда заставляет поверить. 17 февраля определилась еще одна четверка полуфиналистов шоу "Фактор.by 60+".

Во втором эпизоде проекта выступили 8 артистов - это и профессионалы, и любители из разных уголков страны. Эти люди бросили вызов себе и возрасту и доказали, что и в 61 можно начать жизнь с нуля, а в 80 вернуться на сцену ради любви.

Участников проекта сопровождает большая команда профессионалов. Именно эти люди от звукорежиссеров до реквизиторов готовят каждый номер к эфиру. Герои элегантного возраста занимаются с преподавателями по вокалу и развивают пластику и все ради того, чтобы осуществить свою мечту.



Кто продолжит путь на большой сцене, решало жюри. После непродолжительного совещания звездные эксперты вывели четверых вокалистов на следующий этап шоу.