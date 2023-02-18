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Определилась еще одна четверка полуфиналистов шоу "Фактор.by 60+"
Их сила воли восхищает, любовь вдохновляет, а надежда заставляет поверить. 17 февраля определилась еще одна четверка полуфиналистов шоу "Фактор.by 60+".
Во втором эпизоде проекта выступили 8 артистов - это и профессионалы, и любители из разных уголков страны. Эти люди бросили вызов себе и возрасту и доказали, что и в 61 можно начать жизнь с нуля, а в 80 вернуться на сцену ради любви.
Участников проекта сопровождает большая команда профессионалов. Именно эти люди от звукорежиссеров до реквизиторов готовят каждый номер к эфиру. Герои элегантного возраста занимаются с преподавателями по вокалу и развивают пластику и все ради того, чтобы осуществить свою мечту.
Кто продолжит путь на большой сцене, решало жюри. После непродолжительного совещания звездные эксперты вывели четверых вокалистов на следующий этап шоу.
В полуфинал прошел преподаватель музыки из Минска Юрий Вольпов, актер театра и кино Сергей Кравец, солист любительского коллектива "Ностальжи" из Могилева Владимир Лаптев и мастер курса в Белорусском государственном университете культуры и искусств Григорий Полищук. Этап телекастингов продолжается. 24 февраля выступит заключительная восьмерка артистов. Они поборются за четыре вакантных места в полуфинале.
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