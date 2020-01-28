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Определился порядок выступления финалистов нацотбора на "Евровидение-2020"

В Белтелерадиокомпании прошла жеребьевка финалистов национального отбора на "Евровидение-2020". Это позволит творческой группе организатора и конкурсантам уже сегодня начать подготовку к шоу. К слову, в такой последовательности исполнители будут репетировать на сцене отбора.

1. Шиманская Ольга (NAPOLI) - Dоn't let me down

2. Захарик Александра (Саша Захарик) - Rocky Road

3. Вахомчик Анастасия (Малашкевич Анастасия) -Invisible

4. Григорьева Ольга, Яночкина Юлия, Кауфман Светлана(Группа CHAKRAS) - La-ley-la

5. Гламозда Анастасия- Burning again

6. Развадовская Анастасия- Hello

7. Ярош Ян- Fire

8. Пушнова Анжелика- True Love

9. Хмельницкая Дарья- On Fire

10. Быкова Юлия(AURA) - "Барані сваё"

11. Смольская Екатерина(КейСи) - Chili Pepper

12. Грибусова Валерия, Пашкевич Владислав(VAL) - "Да вiдна"

Всего в финале выступит дюжина артистов. Откроет шоу Napoli, а закроет электронный дуэт VAL. Гала-концерт состоится 28 февраля в съемочном павильоне "Беларусьфильма". Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

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