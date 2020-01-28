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Определился порядок выступления финалистов нацотбора на "Евровидение-2020"
В Белтелерадиокомпании прошла жеребьевка финалистов национального отбора на "Евровидение-2020". Это позволит творческой группе организатора и конкурсантам уже сегодня начать подготовку к шоу. К слову, в такой последовательности исполнители будут репетировать на сцене отбора.
1. Шиманская Ольга (NAPOLI) - Dоn't let me down
2. Захарик Александра (Саша Захарик) - Rocky Road
3. Вахомчик Анастасия (Малашкевич Анастасия) -Invisible
4. Григорьева Ольга, Яночкина Юлия, Кауфман Светлана(Группа CHAKRAS) - La-ley-la
5. Гламозда Анастасия- Burning again
6. Развадовская Анастасия- Hello
7. Ярош Ян- Fire
8. Пушнова Анжелика- True Love
9. Хмельницкая Дарья- On Fire
10. Быкова Юлия(AURA) - "Барані сваё"
11. Смольская Екатерина(КейСи) - Chili Pepper
12. Грибусова Валерия, Пашкевич Владислав(VAL) - "Да вiдна"
Всего в финале выступит дюжина артистов. Откроет шоу Napoli, а закроет электронный дуэт VAL. Гала-концерт состоится 28 февраля в съемочном павильоне "Беларусьфильма". Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24".
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