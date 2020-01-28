Определился порядок выступления финалистов нацотбора на "Евровидение-2020"

В Белтелерадиокомпании прошла жеребьевка финалистов национального отбора на "Евровидение-2020". Это позволит творческой группе организатора и конкурсантам уже сегодня начать подготовку к шоу. К слову, в такой последовательности исполнители будут репетировать на сцене отбора.



1. Шиманская Ольга (NAPOLI) - Dоn't let me down



2. Захарик Александра (Саша Захарик) - Rocky Road



3. Вахомчик Анастасия (Малашкевич Анастасия) -Invisible



4. Григорьева Ольга, Яночкина Юлия, Кауфман Светлана(Группа CHAKRAS) - La-ley-la



5. Гламозда Анастасия- Burning again



6. Развадовская Анастасия- Hello



7. Ярош Ян- Fire



8. Пушнова Анжелика- True Love



9. Хмельницкая Дарья- On Fire



10. Быкова Юлия(AURA) - "Барані сваё"



11. Смольская Екатерина(КейСи) - Chili Pepper



12. Грибусова Валерия, Пашкевич Владислав(VAL) - "Да вiдна"



Всего в финале выступит дюжина артистов. Откроет шоу Napoli, а закроет электронный дуэт VAL. Гала-концерт состоится 28 февраля в съемочном павильоне "Беларусьфильма". Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

