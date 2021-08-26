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"Опыт присутствия": фотовыставка Марины Батюковой в галерее Национальной библиотеки

Сегодня с обзорной площадки Национальной библиотеки Беларуси откроется вид на улицы Парижа, Баку и Мюнхена. В закрытой галерее "Панорама" - презентация фотографа Марины Батюковой. Друг Белорусского союза художников впервые показывает впечатления от Израиля, Франции, Германии, зафиксированные на пленку 7 лет назад. Лица городов, атмосфера и архитектура отражены с помощью техники бромсеребряной печати.

Выставочный проект посвящен 30-летию арт-карьеры художницы. Всего в ее портфолио более 80 выставок по всему миру.


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