Опытные вокалисты-любители могут принять участие в новом проекте "ФАКТОР.BY 60+"

Это такой проект романтичный. Если "ФАКТОР.BY" молодежный, он "спортивный", там кто победит. То здесь, конечно, присутствует очень большая доля романтики. Как правило, простые люди, которые поют дома, стоя у плиты, и нам нужно сделать так, чтобы в течение нескольких эфиров они преобразились и внешне, и внутренне, и вокально, и стали настоящими певцами. Всех, кто подходит по возрастному цензу и хочет петь, мы призываем отправлять свои заявки. Мы обращаемся к молодому поколению, к детям, внукам: если ваши родители, бабушки и дедушки поют по утрам и вечерам возле плиты, отправляйте их на наш проект и окажите им помощь в заполнении специальной формы.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании