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Опытные вокалисты-любители могут принять участие в новом проекте "ФАКТОР.BY 60+"

В Минске продолжают искать таланты для участия в вокальном шоу "ФАКТОР.BY"! Кастинг проходит в режиме живого звука без музыкального сопровождения. По итогу двух дней прослушиваний жюри встретились воочию с более чем сотней смелых и интересных исполнителей. Люди разных возрастов и профессий пробивают себе путь на большую сцену через самопрезентацию - здесь важно все: и ноты, и голос, и искусство владеть собой. Кому уж точно не занимать этих качеств - представителям старшего поколения. Специально для этой возрастной категории Белтелерадиокомпания создает отдельный проект "ФАКТОР.BY 60+". Если ваши мамы и папы, бабушки и дедушки обладают вокальными данными и хотят выступать на сцене - ждем на "Беларусь 1". Старт подачи заявок уже сегодня.

Это такой проект романтичный. Если "ФАКТОР.BY" молодежный, он "спортивный", там кто победит. То здесь, конечно, присутствует очень большая доля романтики. Как правило, простые люди, которые поют дома, стоя у плиты, и нам нужно сделать так, чтобы в течение нескольких эфиров они преобразились и внешне, и внутренне, и вокально, и стали настоящими певцами. Всех, кто подходит по возрастному цензу и хочет петь, мы призываем отправлять свои заявки. Мы обращаемся к молодому поколению, к детям, внукам: если ваши родители, бабушки и дедушки поют по утрам и вечерам возле плиты, отправляйте их на наш проект и окажите им помощь в заполнении специальной формы.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании

О датах проведения прослушиваний сообщим позже в эфире "Беларусь 1". Следите за новостями.

Сегодня вечером в "Панораме" еще больше подробностей о проекте для опытных вокалистов-любителей. "ФАКТОР.BY 60+" выйдет в эфир уже весной.

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