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Орган называют королем музыкальных инструментов. Где в Минске можно услышать его голос?
Героем следующего сюжета стал король музыкальных инструментов. Так еще называют орган. Он способен точно воспроизводить звучание целого оркестра. А при этом могущественная музыка рождается буквально из воздуха.
Где именно в Минске можно услышать его голос, знает Елена Витко.
Орган - это самый большой музыкальный инструмент в мире
Благодаря своему размеру, диапазону звуковых частот и богатству тембров он получил звание короля инструментов. Играют на нем как на фортепиано, нажимая на клавиши, а вот звук образовывается благодаря воздушным колебаниям. Прообразом клавишного духового инструмента считается гидравлос или водяной орган. Он был любимцем римского императора Нерона и использовался для аккомпанемента на гладиаторских боях.
В целом же орган долгое время был основным (а иногда и единственным) инструментом, который заменял целый оркестр
С 2001 года исполнительскому мастерству будущих органистов учат и в Минске - в Академии музыки. Специальность крайне редкая.Среди них и Александа Голубцова. Девушка будущая пианистка, а тонкости органной музыки познает на факультативных занятиях. Для этого всегда берет трехстрочные ноты и специальную обувь.
Приходят на занятия и выпускники. Например, Каллиника Медведева частый гость в академии. Здесь она совершенствует технику и изучает органный репертуар. По воскресеньям Каллиника играет на службах в Минском костеле святых Симеона и Елены. Могущественное пение органа можно услышать в столице и в архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии, а также в костеле Святого Роха. А самый большой находится в Белгосфилармонии. В нем 6 с половиной тысяч труб и более 100 регистров. Этот трехэтажный гигант вошел в десятку крупнейших органов мира. Кстати, недавно в Минске задышали трубы еще одного клавишно-духового инструмента. После полувекового молчания зазвучал орган в концертном зале "Верхний город".
В будущем в Верхнем городе планируют проводить органные концерты, фестивали. Возможно и музыкальное сопровождение свадебных церемоний.
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