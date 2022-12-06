ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Оригинал слуцкого пояса, костяные шахматы XII столетия и космические сюрпризы - в Слуцком краеведческом музее открылась новая экспозиция

Слуцк готовится принять эстафету культурной столицы Беларуси - 2023. Среди знаковых мероприятий открытие новой экспозиции в обновленном Слуцком краеведческом музее, который отмечает 70-летие.

Каждый зал - отдельная эпоха в жизни Слуцкого края. Среди уникальных экспонатов оригинал слуцкого пояса, костяные шахматы XII столетия, новые свидетельства об основании города и немало космических сюрпризов. Подробности у Ларисы Гулякевич (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все