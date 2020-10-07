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Оригинальную технику вышивки осваивают в Старых Дорогах

Микс скандинавского хардангера и белорусской протяжки - такую технику вышивки осваивают в Старых Дорогах. Наталья Бордиловская побывала у мастеров и убедилась: ноу-хау рисунок не единственное достоинство местного Центра творчества.

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