Оригинальные наряды и платье XIX века - Несвижский замок приглашает посетить временную экспозицию

В конце августа у нас пройдет фестиваль, который называется "Даўніна і сучаснасць". В рамках этого фестиваля будет 4 концерта. Можно будет послушать камерную музыку.

Виктория Лазинска, экскурсовод Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж"