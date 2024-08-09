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Оригинальные наряды и платье XIX века - Несвижский замок приглашает посетить временную экспозицию

Несвижский замок приглашает провести последний летний месяц в атмосфере культуры и искусства. Кроме изысканных интерьеров, здесь можно посетить и временные экспозиции.

На выставке под названием "150 лет моды" можно увидеть оригинальные наряды. Самое древнее платье здесь датируется XIX столетием, а самое новое еще недавно шилось в мастерских белорусских дизайнеров. А еще в программе музыкальные вечера.

В конце августа у нас пройдет фестиваль, который называется "Даўніна і сучаснасць". В рамках этого фестиваля будет 4 концерта. Можно будет послушать камерную музыку.
Виктория Лазинска, экскурсовод Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж"

Также в этом сезоне проводят театрализованные экскурсии в Несвижском замке. Барбара Радзивилл, Бона Сфорца - образы исторических героев можно встретить в современном музее-заповеднике в качестве экскурсоводов. Свидетели исторических событий оживают в выходные дни.

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