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Оригиналы фронтовых писем и домовые книги - старинные документы представлены на выставке в Пушкинской библиотеке
Старинные документы более чем столетней давности: свидетельства о рождении, регистрации и упразднении брака, квитанции, векселя, домовые книги - меню школьного питания с таблицей калорий, датированное 1919 г.
Историко-документальная выставка, посвященная Дню семьи, открылась в Минской областной библиотеке имени Пушкина. Архивисты двух областей - Минской и Ленинградской - продемонстрировали уникальные оригиналы фронтовых писем, расписок, а также фотоснимки и бытовые артефакты.
Экспонаты на выставочных полках - бумажные свидетельства быта людей во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период, семейных отношений, воспитания детей, а также праздников, традиций и других сторон жизни советской семьи.
Выставка состоит из пяти блоков, которые характеризуют институт семьи в разные исторические периоды.
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