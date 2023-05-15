Оригиналы фронтовых писем и домовые книги - старинные документы представлены на выставке в Пушкинской библиотеке

Старинные документы более чем столетней давности: свидетельства о рождении, регистрации и упразднении брака, квитанции, векселя, домовые книги - меню школьного питания с таблицей калорий, датированное 1919 г.

Историко-документальная выставка, посвященная Дню семьи, открылась в Минской областной библиотеке имени Пушкина. Архивисты двух областей - Минской и Ленинградской - продемонстрировали уникальные оригиналы фронтовых писем, расписок, а также фотоснимки и бытовые артефакты.

Экспонаты на выставочных полках - бумажные свидетельства быта людей во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период, семейных отношений, воспитания детей, а также праздников, традиций и других сторон жизни советской семьи.