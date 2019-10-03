Осенний букет. В столице проходит чемпионат по флористике среди юниоров

Осень в цветочных рисунках. Юные флористы из разных уголков страны собрались в Минске, чтобы посоревноваться за медали республиканского чемпионата по флористике. У мастеров несколько творческих заданий: арт-объект из цветов, осенний букет, а также праздничная композиция-сюрприз. До начала соревнования участники, среди которых победители многочисленных конкурсов, не знают, из каких природных материалов надо будет составить свою работу.



Республиканский чемпионат по флористике среди юниоров организуют в столице во второй раз. Лучших выберут профессиональные мастера, а самые креативные работы можно будет увидеть на выставке в Центре экологии и краеведения.