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Остановить разрушение костела иезуитов в Мстиславле призван уникальный строительный проект
Остановить разрушение костела иезуитов в Мстиславле - памятника архитектуры 18-го века - призван уникальный строительный проект. В здании появится металлическая опора - она позволит предотвратить обрушение храма. Он снова станет доступен для туристов. А главное - в пустующую школу искусств, которая находится на одной территории с проблемным строением, смогут вернуться дети. Как скоро - выяснял Андрей Ястребов.
Иезуитский костел 18-го века - часть ансамбля монастыря. Одно из зданий принадлежало коллегиуму - по тем временам таких в стране было всего четыре, где люди фактически получали высшее образование. В 19-м веке - православный собор. После 70-ых прошлого столетия здание не использовалось.
В декабре 2017-го обрушилась часть кровли и стены здания. Экспертиза установила: известковый раствор, который применяли строители в старину, быстро намокающий под дождем, привел к трещинам с течением столетий
Кирпич буквально поплыл. Специалисты изучили проблему строения. Позже к работе приступили строители и альпинисты.
Взялись за ремонт кровли, внутри здания начался монтаж прочной опоры. Теперь она будет поддерживать несущие конструкции здания. Кстати, технология, успешно опробованная на восстановлении ряда храмов Беларуси.
На месте обрушения колонны в простенке также появится усиление. За счет металлических стоек. Новую колонну оденут в бетон. По сути, зданию будет подставлено еще одно плечо.
А самое главное - почти полтысячи юных талантов района, которые были выселены из соседних центра творчества и школы искусств, вернутся к полноценному обучению.
Восстановление иезуитского костела - это еще и решение эстетической проблемы для Мстиславля, который ежегодно принимает до 15 тысяч туристов. Впрочем, не единственным своей очереди ждет и памятник архитектуры - здание бывшей мужской гимназии, которое простаивает законсервированным почти 20 лет.
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