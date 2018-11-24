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Освещать детское "Евровидение" в Минске будут более 100 журналистов из разных стран
Детское "Евровидение" - конкурс прежде всего телевизионный, поэтому очень важна картинка - ведь "Евровидение" увидят в эфире миллионы поклонников по всему миру. Профессионалы начали подготовку к шоу, которое длится 2 часа 15 минут, задолго до сегодняшнего дня - еще в марте. Основные же работы в "Минск-Арене" ведутся с начала ноября. Но главный экзамен впереди. Уже завтра финал. Освещать музыкальное событие будут более 100 журналистов из разных стран. Их первые впечатления, а также тех, чья работа остается за кадром, не ускользнули от объектива наших телекамер.
Ольга Давидович - с подробностями из "Минск-Арены". В эти дни "Минск-Арену" не узнать. Спорткомплекс трансформировался в огромную телевизионную студию. Шикарная сцена, более тысячи световых приборов, сотни квадратных метров экранов. Здесь вот уже которую неделю фактически в режиме нон-стоп совместно трудится команда Белтелерадиокомпании и команда Европейского Вещательного Союза.
Работа кипит - все доводится до совершенства. Специфика шоу такого масштаба обязывает. Все должно быть расписано детально и буквально по секундам. Еще до начала трансляции каждый из задействованных точно знает, что должно произойти в ту или иную секунду на сцене, и как это должно быть показано в эфире.
Именно глазами Марека Мила - опытного эстонского режиссера - телезрители и увидят конкурс. Его рабочее место - в ПТС - передвижной телевизионной станции (она приехала из Швеции специально для мероприятия в Минске). Сюда идет картинка из камер в зале. Их всего 14.
Эту динамику заметили многие, кто на протяжении евровизионной недели находится в "Минск-Арене". Со вторника здесь идут репетиции. Экраны в пресс-центре позволяют оценить масштабность белорусской концепции. Например, журналист Иван Спенс. Он приехал из Шотландии. В том, что касается "Евровидения", он большой эксперт. Детский конкурс в Минске для него уже седьмой.
Похожее мнение и у шведа Александра Бородина. Обычно он занимается освещением взрослого конкурса. Теперь же приехал в Беларусь, чтобы познакомиться с детским. И сразу из аэропорта отправился в "Минск-Арену".
Всего же освещают детское "Евровидение" в Минске более сотни представителей СМИ из самых разных стран мира.
Наслаждается процессом, а также тем, что в итоге получилось, и технический директор конкурса Ола Мельциг. Профессионал мирового уровня. В этом году частый гость в Беларуси.
Впереди самый главный день. Сюрпризов в сценарии обещают гору. Но подробности пока за семью печатями. Так что, в 18:00 в воскресенье включаем прямую трансляцию на телеканале "Беларусь 1" и "Беларусь 24". И наслаждаемся.
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