От Газманова до Sasha Komovich: как звезды эстрады применяют ИИ в музыке

Народный артист России Олег Газманов открыто рассказал о своем опыте использования искусственного интеллекта в творческом процессе. На пресс-конференции он поделился, что применяет нейросети преимущественно для генерации вариантов аранжировок.

"Я использую нейросеть по-своему: пою песню, играю на гитаре, затем загружаю это в музыкальную программу и делаю варианты аранжировок. После этого сеть выдает 20-30 вариантов. Это кропотливая работа, которая занимает время. Я выбираю подходящие направления и дорабатываю их", - рассказал Олег Газманов.

При этом артист выразил серьезную обеспокоенность по поводу широкого распространения ИИ в творчестве. Он назвал нейросети "ловушкой для человечества".

quote Появление большого количества таких работ (созданных с помощью ИИ) - это, на мой взгляд, ловушка для человечества. Люди могут разучиться думать и считать, а также создавать что-то новое, поскольку нейросеть в основном комбинирует уже существующее. Олег Газманов

Певец подчеркивает важность человеческого участия: нейросеть выступает лишь инструментом, а окончательный результат всегда дорабатывает сам автор.

Другие артисты тоже активно работают с ИИ

Олег Газманов - не единственный представитель российской и мировой сцены, кто экспериментирует с искусственным интеллектом.

Sasha Komovich (проект с ИИ-артисткой "Снегурочка") создала полностью сгенерированный трек "Расскажи, Снегурочка", который стал одним из самых прослушиваемых в российских чартах в новогодний период 2025-2026 годов. Саша Комович открыто признает использование нейросетей для создания как музыки, так и визуального контента.

Проекты "Это радио", Jeny Vesna, к примеру, регулярно выпускают треки с применением ИИ, сочетая его с традиционным продюсированием. Участники проектов отмечают, что часть композиций делается полностью вручную, а часть - с помощью нейросетей.

За рубежом примеры тоже многочисленны. Группа Linkin Park в 2023 году использовала ИИ для создания визуальной части клипа на неизданную песню. Американский рэпер Trippie Redd применял ИИ-инструменты при работе над треками.

По данным исследований 2025 года (LANDR), более 87 % продюсеров и артистов уже используют искусственный интеллект в своем рабочем процессе - от генерации идей и аранжировок до мастеринга и продвижения.

Таким образом, ИИ постепенно становится обычным инструментом в музыкальной индустрии. Однако, как справедливо отметил Олег Газманов, главное - не потерять человеческий контроль и способность к настоящему творчеству.