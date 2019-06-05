От Беларуси до Эквадора. Гостей фестиваля традиционной культуры собрал Браслав

А на международный праздник традиционной культуры "Браславские зарницы" приехало более тысячи гостей. Певцы, музыканты и танцоры из семи стран мира собрались в озерном краю, чтобы удивить своим мастерством. Мероприятие хоть и традиционной культуры, но нашлось место и экзотике. Добрались гости из Эквадора.

Концертные программы в агрогородках, праздник средневековой культуры и семейные гуляния - это лишь малая часть "зарничной" программы. Центральным же событием стало шествие гостей по улицам Браслава и хоровой смотр-конкурс. "Браславские зарницы" - культовый праздник, который ведет свое начало с советских времен. В этом году "Зарницам" исполнилось 52 года.