От Бреста до Полоцка. Православные Беларуси отправились в большой крестный ход

От Бреста до Полоцка пешком. Православные Беларуси сегодня отправились в большой крестный ход. На путешествие их благословили специальным молебном в Свято-Афанасьевском мужском монастыре, затем паломники пошли по улицам Бреста. Всего им предстоит преодолеть 620 километров по святым местам. В разных населенных пунктах к ним будут присоединяться верующие. В составе колонны, которая вышла из Бреста, более 40 человек. Самому младшему всего пять месяцев. Завершится крестный ход 6 сентября в Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре.