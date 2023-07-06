От деревянных мостовых до строительства метро - неизвестная Немига на снимках в художественной галерее Савицкого

Прогуляться по Немиге начала XX века. Выставка ранее неизвестных снимков старейшей улицы Минска откроется этим вечером в художественной галерее Михаила Савицкого. Как выглядели культовые сооружения, сохранившиеся до наших дней? Какую застройку имели улицы, исчезнувшие с карты города? История сердца белорусской столицы - от деревянных мостовых до строительства станции метро - в экспозиции "Воспоминания о Немиге".