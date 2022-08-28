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От Минского гетто до цветущей столицы: 35 работ представил художник Довгяло в галерее Белорусского союза дизайнеров

От истории Минского гетто до сегодняшней цветущей столицы. Галерея Белорусского союза дизайнеров представила выставку молодого художника Богдана Довгяло. Экспозиция - авторский дебют. Ее название - "Минск до меня". В тридцати пяти работах художник изобразил не только реальные столичные пейзажи, но и свои представления о прошлом стародавнего города. Картины Богдана Довгяло написаны в жанре "комикс".



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Почему проект о Минске? Я здесь всю жизнь живу. Это мой самый известный, близкий и понятный город. И в какой-то момент я почувствовал острую необходимость про него рассказать.
Богдан Довгяло, автор выставки "Минск до меня"

Богдан Довгяло - профессиональный музыкант, впервые попробовавший себя в качестве художника по примеру родителей, известных белорусских мастеров изобразительного искусства. В планах дебютанта продолжение арт-опытов на холсте.

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