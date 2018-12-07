Отборочные туры на детский и взрослый конкурсы "Славянского базара" проходят в Бресте

Вчера участников выбирали в Витебске. Там выступило более пятидесяти представители всех районов области. Участники исполнили по две песни. В жюри - композиторы, руководители учреждений культуры, продюсеры.

Отборочные туры на музыкальные конкурсы уже состоялись в Мексике, Колумбии, на Кубе и в Грузии. XXVIII "Славянский базар в Витебске" пройдет с 11 по 15 июля.