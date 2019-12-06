Отборочный тур "Славянского базара" прошел в Могилеве

Региональный отборочный тур для участия в "Славянском базаре" прошел в Могилеве. Более полусотни исполнителей - воспитанники школ искусств, вокальных студий - представили на суд жюри по две композиции. Обязательным условием остается исполнение песни белорусских авторов и произведения по выбору участника.



Эстафету отборочных туров 10 декабря примет Гродно, 12 декабря Минская область и 13 декабря Брест.



