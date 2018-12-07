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Открылась выставка изделий из дерева Анатолия Новикова

Творческое вдохновение этот мастер находит в природных материалах. Анатолий Новиков создает арт-объекты из дерева. Часы, посуду и даже мебель из редких пород древесины сейчас можно увидеть в Белорусском национальном техническом университете. Там открылась выставка автора. В экспозиции - несколько десятков деревянных произведений, в них мастер стремился подчеркнуть природную красоту живого материала. Кстати, за ним автор отправляется в настоящие творческие экспедиции в Сибирь.

Увидеть деревянные скульптуры можно до 19 декабря в главном корпусе БНТУ.

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