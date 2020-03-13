Белорусское радио - в поиске новых голосов! Открыт прием заявок на республиканский конкурс "Маладыя таленты Беларусі". 6 номинаций для солистов и коллективов - это эстрадный вокал и инструментальная музыка. Отдельная категория "Наследие" - для этнофольклора. Ученики музыкальных школ и вокальных студий, студенты творческих вузов могут прислать свои аудиозаписи на электронную почту или же традиционным письмом по адресу: Минск, Красная 4. Последний день подачи анкет - 31 марта. Возраст участников: от 10 до 21 года. В этом году есть поправки в требованиях к репертуару артистов.



До 15 апреля фокус-группа объявит имена тех, кто прошел в следующий тур. Они будут приглашены на прослушивание в Дом радио. Подробная информация и новости конкурса - на сайте Первого национального канала Белорусского радио и в соцсетях.

