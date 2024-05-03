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Открытие крупнейшего салона, 50 посвящений Дню Победы, мировые хиты в Большом - знакомим с культурной афишей Минска

"Репин и ученики" - хедлайнеры Художественного. Арт-мир отмечает 180 лет со дня рождения художника исторических и бытовых полотен. Исключительно белорусское собрание - в главном корпусе музея. И новые высказывания в национальном искусстве. Во Дворце на Козлова, 3 - открытие крупнейшего салона Беларуси. Только 3-го мая вход на выставку бесплатный да 21:00. Можно успеть на "Променад". Приглашает Лидия Заблоцкая и знакомит со свежей культурной афишей (видео).

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