Открытие сезона Белгосфилармонии в эфире "Беларусь 3"

Для тех, кто опоздал на открытие сезона в Белгосфилармонии. Наши коллеги с телеканала "Беларусь 3" в своем эфире сегодня вечером покажут программу к 250-летию всемирно известного немецкого композитора Людвига ван Бетховена. В объективах камер его Пятая и Шестая симфонии. Старт нового концертного года дал Государственный академический симфонический оркестр под руководством народного артиста маэстро Александра Анисимова.



Запись праздничной программы смотрите сегодня в 22:50.



