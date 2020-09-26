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Открытие сезона Белгосфилармонии в эфире "Беларусь 3"

Для тех, кто опоздал на открытие сезона в Белгосфилармонии. Наши коллеги с телеканала "Беларусь 3" в своем эфире сегодня вечером покажут программу к 250-летию всемирно известного немецкого композитора Людвига ван Бетховена. В объективах камер его Пятая и Шестая симфонии. Старт нового концертного года дал Государственный академический симфонический оркестр под руководством народного артиста маэстро Александра Анисимова.

Запись праздничной программы смотрите сегодня в 22:50.

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