3.54 RUB
3.26 USD
3.42 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеПроисшествияРегионыКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Открытый республиканский конкурс "Время танцевать" объединит почти 900 хореографов
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/4f098233-3883-4859-8bb3-91d3acd61fd2/conversions/101da6c3-7c4b-42b2-8cf7-186ba7556331-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/4f098233-3883-4859-8bb3-91d3acd61fd2/conversions/101da6c3-7c4b-42b2-8cf7-186ba7556331-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/4f098233-3883-4859-8bb3-91d3acd61fd2/conversions/101da6c3-7c4b-42b2-8cf7-186ba7556331-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/4f098233-3883-4859-8bb3-91d3acd61fd2/conversions/101da6c3-7c4b-42b2-8cf7-186ba7556331-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.by
101da6c3-7c4b-42b2-8cf7-186ba75563312024-09-16T13:30:41.000000Z00
Сегодня в концертном зале "Минск" ожидается рекордный по времени танцевальный марафон в 90 историй. Открытый республиканский конкурс "Время танцевать" объединит почти 9 сотен хореографов. Они будут бороться за Гран-при. Приз составит 200 базовых, что в переводе на рубли более 7 тысяч. Проект Управделами Президента не ставил ни возрастных, ни тематических рамок, поэтому в танцах участники от 5 до 75 лет как из агрогородков, так и из соседней России. В программе заявлены танцы от классики и народных до альтернативных хип-хопа и брейк-данса. Оценят танцевальные истории примы и премьеры Большого театра Беларуси, педагоги и действующие танцоры. Для зрителей шоу в семь номинаций бесплатное к посещению.