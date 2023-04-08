Открытый республиканский конкурс "Время танцевать" объединит почти 900 хореографов

Сегодня в концертном зале "Минск" ожидается рекордный по времени танцевальный марафон в 90 историй. Открытый республиканский конкурс "Время танцевать" объединит почти 9 сотен хореографов. Они будут бороться за Гран-при. Приз составит 200 базовых, что в переводе на рубли более 7 тысяч. Проект Управделами Президента не ставил ни возрастных, ни тематических рамок, поэтому в танцах участники от 5 до 75 лет как из агрогородков, так и из соседней России. В программе заявлены танцы от классики и народных до альтернативных хип-хопа и брейк-данса. Оценят танцевальные истории примы и премьеры Большого театра Беларуси, педагоги и действующие танцоры. Для зрителей шоу в семь номинаций бесплатное к посещению.