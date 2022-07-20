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Оценить творчество авторов Брестской и Могилевской художественных школ можно во Дворце искусства
Сразу четыре выставки в афише Дворца искусства. Кураторы предлагают не зацикливать маршрут на Минске, оценить и творческую лексику авторов Брестской и Могилевской художественных школ в живописи, графике, скульптуре и горячей эмали. Сделать выбор "между белым и черным", который невозможен без полутонов, эстетов провоцирует живописец Анатолий Кузнецов. Участник знаменитой "Немиги 17". На Козлова,3 мастер кисти подытоживает свои 75.
Эпоха Малишевского во Дворце искусства
Соцреалистические ракурсы за юбиляром Ольгердом Малишевским. К 100-летию автора, который служил Глебовке, экспонируют его полотна из фондовой коллекции Белорусского союза художников и личного собрания семьи автора. В унисон учителю творческие высказывания воспитанников.
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