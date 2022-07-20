Оценить творчество авторов Брестской и Могилевской художественных школ можно во Дворце искусства

Сразу четыре выставки в афише Дворца искусства. Кураторы предлагают не зацикливать маршрут на Минске, оценить и творческую лексику авторов Брестской и Могилевской художественных школ в живописи, графике, скульптуре и горячей эмали. Сделать выбор "между белым и черным", который невозможен без полутонов, эстетов провоцирует живописец Анатолий Кузнецов. Участник знаменитой "Немиги 17". На Козлова,3 мастер кисти подытоживает свои 75.