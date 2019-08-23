Неожиданные перемены зачастую переживают белорусские пейзажи, все чаще превращаясь в съемочные павильоны для зарубежных кинолент. Так, озеро под Смолевичами стало Угрюм-рекой. На натурплощадке «Беларусьфильма» идут съемки классики в современной интерпретации. Съемочная группа АТН первой побывала на площадке. Репортаж Лидии Заблоцкой.



Еще полтора месяца назад этот участок натурплощадки "Беларусьфильма" был пустым. Теперь здесь - летняя Сибирь XIX века. Специально к съемкам фильма "Угрюм-река"возвели бараки, дамбу и даже пристань. Все максимально естественно.

Превратить озеро Каменка в Угрюм-реку - идея российской стороны. Натурная площадка стала одной из семи основных локаций мелодрамы. Аутентичные декорации строили 15 мастеров "Беларусьфильма".

На съемочной площадке всего один объектив и белорусско-российская команда в два десятка человек. Команду "Начали!" здесь слышат на протяжении 16 часов.

Не ремейк, а классика в современном прочтении от режиссера "Братьев Карамазовых" и "Каменской". Повторения киноленты 1968 года не будет. Историю освоения Сибири расскажут в 16 сериях с неожиданными сюжетными линиями.

В Минске засветится и звездный состав ленты - увидим Александра Балуева и Юлию Пересильд. Главную роль Прохора Громова исполнит Александр Горбатов - он же Мстиславский в "Годунове" и Астахов в новом "Тихом Доне".

Кроме Смолевуда в кадре - Музей народной архитектуры и быта, набережная Березины и Ислочи и Лошицкий парк Минска. Повторный кинорейд по этим объектам группа совершит в декабре.

Финальный этап "Угрюм-реки" - постпродакшен - запланирован на осень 2020. Задействуют технические возможности киностудии "Мосфильм". И уже через два года сибириада в белорусских пейзажах появится и на ваших экранах.