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Памятник Янке Купале установят в Ашхабаде

Памятник Янке Купале установят в Ашхабаде

Памятник классику белорусской литературы Янке Купале установят в Ашхабаде. Об этом журналистам сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаркулы Шакулыев, пишет БЕЛТА.

"В этом году отмечается 300-летиепоэта Махтумкули Фраги, разные мероприятия идут с января по декабрь. В мае пройдет встреча министров культуры многих стран в Ашхабаде, в октябре намечается приезд руководителей государств, правительств и открытие в южной стороне нашей столицы большого 60-метрового памятника поэту. В этой аллее будут памятники 25 представителям иностранных государств, в том числе представителю Беларуси Янке Купале", - отметил он.

Посол добавил, что высота скульптуры составит 4,9 м. "Уже все согласования прошли с белорусской стороной. На это мероприятиеприглашен и министр культуры Республики Беларусь. На октябрьское мероприятие приглашение направлено на имя вашего Президента", - подчеркнул Назаркулы Шакулыев.

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