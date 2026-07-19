Панайотов о "Славянском базаре": Это островок надежды и здравого смысла

Фото: sb.by

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" - это один из немногих оставшихся островков надежды и здравого смысла в современном мире. Об этом заявил артист и композитор Александр Панайотов в "Актуальном интервью".

По его словам, именно музыка способна объединять людей даже в условиях хаоса и неопределенности. "Язык музыки универсальный, понятный каждому. Даже если нет какого-то другого способа коннекта, язык музыки способен сближать людей. Это уже официально доказанный факт", - отметил Александр Панайотов.

Артист подчеркнул особую роль фестиваля в нынешних условиях. "В нашем сумасшедшем мире, хаосе сейчас, мне кажется, это один из немногих способов достучаться до душ, до сердец людей, как-то вразумить их. Мне кажется, этот фестиваль не то что закрывать нельзя, а даже думать об этом нельзя. Потому что это один из тех плацдармов, островков надежды, света и какого-то здравого смысла, которые остались на нашей земле, - сказал он. - Это нужно оберегать и хранить".

Таким образом, по словам Александра Панайотова, "Славянский базар в Витебске" остается важной культурной площадкой, которая в сложное время помогает сохранять духовные ориентиры и объединять людей через язык музыки.