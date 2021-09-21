"Панельные" - архитектурному однообразию посвящен художественный проект Елизаветы Хихлушки

"Панельные" - здания, районы, города. Архитектурному однообразию, которое досталось нам от советских времен, посвящен художественный проект Елизаветы Хихлушки. Персональную выставку молодого автора демонстрирует Национальный центр современных искусств. Несколько десятков работ показаны художницей через призму разных человеческих судеб и жизненных историй.



Елизавета Хихлушка - выпускница Белорусского национального технического университета и политехнического - в Гданьске, экспонируется с 2018 года. Эта выставка проходит в рамках программы Национального центра современных искусств по поддержке молодых художников. Увидеть работы можно до 17 октября.