Панно и триптихи из натурального материала создают мастера Молодечненского районного центра ремесел. Есть в коллекции соломенные животные, роскошные букеты лилий и подвесные "пауки". Ежедневно проходят занятия для детей и взрослых. А солому мастера заготавливают самостоятельно во время жатвы. Затем прутики красят или, наоборот, отбеливают.