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Панно и триптихи из натурального материала создают мастера Молодечненского районного центра ремесел

Панно и триптихи из натурального материала создают мастера Молодечненского районного центра ремесел. Есть в коллекции соломенные животные, роскошные букеты лилий и подвесные "пауки". Ежедневно проходят занятия для детей и взрослых. А солому мастера заготавливают самостоятельно во время жатвы. Затем прутики красят или, наоборот, отбеливают.

Кроме соломоплетения, школьники создают изделия из дерева и глины, интерьерные украшения. Шьют кукол и мягкие игрушки. Для детей работают 8 кружков.

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