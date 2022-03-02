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Парад шедевров ручной работы в международном проекте "Иран - страна мастеров"
Парад шедевров ручной работы - вышитых золотом тканей, редких вещей из эмали, украшений из ценных металлов и камней прошел в выставочных залах столичной галереи "Университет культуры". Арт-пространство приняло международный проект "Иран - страна мастеров".
Более десятка современных художников продемонстрировали белорусам сотни своих работ. Неповторимый почерк, экзотические мотивы, живые встречи во время мастер-классов. Об экспозиции и ее авторах - Наталья Бордиловская!
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