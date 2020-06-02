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Парк Челюскинцев - выставочная площадка под открытым небом
разместят на 70 пролетах парка Челюскинцев. Выставка под открытым небом откроется сегодня в полдень. Сфрагистика, нумизматика, геральдика и национальный костюм. Широкоформатные баннеры познакомят с разноплановой коллекцией Исторического музея, а точнее, пяти его филиалов. На планшетах - более двух сотен кадров с изображением ценных экспонатов. Авторы снимков - Олег Лукашевич и Александр Алексеев. Каждый баннер дополняет описание на трех языках. Репродукции можно будет увидеть в течение года.
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