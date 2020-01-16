ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Партию Каварадосси в "Тоске" сегодня споет обладатель "Оперного Оскара" Винченцо Костанцо

Показ приурочат к 120-летию со дня премьеры оперы

Кстати, билетов осталось менее четырех десятков. Показ приурочат к 120-летию со дня премьеры оперы в итальянском "Констанца".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все