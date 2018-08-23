Павел Деревянко хотел бы сыграть Владимира Мулявина

Об этом российский актер сообщил в интервью нашей съемочной группе. Артист приехал в Минск, чтобы представить финальную часть мистической трилогии о великом национальном писателе - "Гоголь. Страшная месть". Сегодня в столичном кинотеатре состоится закрытая предпремьерная презентация фильма. Основой для третьего фильма стала повесть из сборника Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" - "Страшная месть". Съемки мистического детектива проходили в Петербурге и его окрестностях.