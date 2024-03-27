Гусли, дудки, колесная и клавишная лиры - в руках белорусского мастера оживают старинные деревянные инструменты. Только это не исторические артефакты, а копии, сделанные по аналогии с оригиналами.

Павел Корень дает новую жизнь забытым инструментам, на которых играли много веков назад. Адаптирует их, благодаря современным материалам и своему таланту. Мастер занимается любимым делом уже более 30 лет. За основу берет традиционные принципы изготовления инструментов и добавляет свои "ноу-хау".