Павел Латушко стал директором Купаловского театра

Сегодня состоялось представление коллективу Купаловского театра нового директора. Им стал экс-министр культуры Беларуси и посол нашей страны во Франции Павел Латушко. Приказ о его назначении подписал сегодня глава ведомства Юрий Бондарь. Новый руководитель уже приступил к своим обязанностям - об этом он поделился в своем аккаунте в "Инстаграм".