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Павел Латушко стал директором Купаловского театра

Сегодня состоялось представление коллективу Купаловского театра нового директора. Им стал экс-министр культуры Беларуси и посол нашей страны во Франции Павел Латушко. Приказ о его назначении подписал сегодня глава ведомства Юрий Бондарь. Новый руководитель уже приступил к своим обязанностям - об этом он поделился в своем аккаунте в "Инстаграм".


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Напомним, Павел Латушко возглавлял культурное ведомство на протяжении трех лет - с 2009 по 2012. Сразу после представлял интересы Беларуси во Франции, Испании и Португалии.

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