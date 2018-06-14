Печальная новость пришла сегодня из России

Утром не стало известного режиссера - Станислава Говорухина. Народный артист скончался в подмосковном санатории "Барвиха" после продолжительной болезни. Ему было 82. Его имя еще при жизни было вписано золотыми буквами в энциклопедию не только советского, но и современного кино. Сразу после окончания ВГИКа его дипломной работой стал фильм "Вертикаль" - в главной роли с Владимиром Высоцким. Именно этот тандем прославил Говорухина на весь Советский Союз. А фильм "Место встречи изменить нельзя" до сих пор цитируют. Работал Говорухин в кино и в качестве сценариста, актера и продюсера. Режиссер с активной гражданской позицией занимался не только творчеством - в последние годы он возглавлял Комитет по культуре Госдумы России.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси: "Станислав Говорухин всегда знал, что нужно снимать, и не потому что он знал, что нужно зрителю, он знал, что нужно времени, что нужно кино сейчас. Безупречный профессионал. У него выверенные сценарии, у него удивительно подобранная актерская труппа. Я всегда им восхищался как профессионалом. Это поколение уходит, а нам остается только сожалеть и скорбеть".