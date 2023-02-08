Педагоги проекта "Фактор.by 60+" поделились эмоциями перед громкой премьерой на "Беларусь 1"

Уникальные персонажи, одному из них (не буду раскрывать все тайны) я на первой нашей встрече сказала: "Слушайте, ну откуда Вы такой взялись? Как в Вас столько всего совмещается и почему мы о Вас не слышали раньше?"

Татьяна Трухан, педагог по вокалу шоу "Фактор.by 60+"