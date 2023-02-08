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Педагоги проекта "Фактор.by 60+" поделились эмоциями перед громкой премьерой на "Беларусь 1"
Громкая премьера на "Беларусь 1" - "Фактор.by 60+" в эту пятницу объединит все поколения телезрителей у экранов. Любители и профессионалы - всего 23 артиста элегантного возраста покажут, на что они способны в эфире.
Нас ждет 6 эпизодов проекта. Из них первые три выпуска - телекастинги. Это будет отбор в полуфинал. Только 4 участника из каждого выпуска пройдут дальше, чтобы влиться в дюжину лучших. Решение будет принимать звездное жюри - заслуженные артисты Беларуси Александр Солодуха и Виктория Алешко, певица, актриса и телеведущая Александра Гайдук, а также народный артист России Владимир Березин. Чтобы их поразить и достойно выступить на большой сцене, участники проекта занимались с постановочной группой. Под каждого артиста разработана индивидуальная концепция. Кроме того, жизнелюбивые герои усердно оттачивали вокальные приемы вместе с педагогами.
Уникальные персонажи, одному из них (не буду раскрывать все тайны) я на первой нашей встрече сказала: "Слушайте, ну откуда Вы такой взялись? Как в Вас столько всего совмещается и почему мы о Вас не слышали раньше?"
Безусловно, будет интересно, это душа. Они пели не так вокально и технически круто, но они выходили каждый со своей историей, душевной, с жизнью своей прожитой, а это очень важно. И я думаю, что это будет очередной рейтинговый проект на телеканале "Беларусь 1".
Поближе с народными героями познакомимся совсем скоро. В эту пятницу выступит первая семерка артистов. Свой вердикт звездные судьи озвучат после всех выступлений. Телезрители в голосовании участвовать не будут. Зато болеть можно и даже нужно. Не пропустите яркую премьеру на "Беларусь 1" 10 февраля в 20:45. Такого вы точно еще не видели!
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