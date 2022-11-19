Пекарь третьего разряда, таксист, мастера по маникюру и ресницам - кто из них настоящий "Фактор.by"?

Пекарь третьего разряда, таксист, мастера по маникюру и ресницам - в этих людях накануне обнаружен "Фактор.by". Четвертый телекастинг пропустил через свои вокальные жернова 16 конкурсантов. И как никогда часто судьи принимали решение единогласно. Четырехкратное "нет" повару столовой МАЗа, жлобинской медсестре и ресторанному певцу из Минска. Эмоциональные качели шоу колыхались от гнева Сереги до слез всего зрительного зала. Причина - в трогательном выступлении незрячего слесаря из Новогрудка. Судьи Алехно и Бузова определили и обладателей "Золотых звезд". Они дают право отправиться конкурсанту сразу на этап "стулья".