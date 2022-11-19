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Пекарь третьего разряда, таксист, мастера по маникюру и ресницам - кто из них настоящий "Фактор.by"?

Пекарь третьего разряда, таксист, мастера по маникюру и ресницам - в этих людях накануне обнаружен "Фактор.by". Четвертый телекастинг пропустил через свои вокальные жернова 16 конкурсантов. И как никогда часто судьи принимали решение единогласно. Четырехкратное "нет" повару столовой МАЗа, жлобинской медсестре и ресторанному певцу из Минска. Эмоциональные качели шоу колыхались от гнева Сереги до слез всего зрительного зала. Причина - в трогательном выступлении незрячего слесаря из Новогрудка. Судьи Алехно и Бузова определили и обладателей "Золотых звезд". Они дают право отправиться конкурсанту сразу на этап "стулья".

На судейском столе остается одна звезда - Сергея Соседова. Дождется ли платинового голоса самый взыскательный из наставников? В следующую пятницу, 25 ноября - финальный телекастинг. Он определит последний талантливый состав, который отправится проходить испытания на стрессоустойчивость в тренировочном лагере.

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