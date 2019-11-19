"Пепельный" хит прозвучал в Gliwice Arena. Состоялась первая репетиция Лизы Мисниковой

прозвучал в Gliwice Arena. Сегодня состоялась первая репетиция номера Лизы Мисниковой для детского "Евровидения 2019".

опробовала площадку, на которой презентует свой номер международной аудитории уже в это воскресенье, 24 ноября, во время трансляции шоу. Как Лиза будет выглядеть на сцене международного песенного конкурса, каким увидят номер зрители?

Репортаж нашего собственного корреспондента в Гливице

Инны Пилевич

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Лиза и ее балет впервые примерили сценические костюмы. У каждого персонажа свой образ и характер

Сегодня в Gliwice Arena начались индивидуальные репетиции участников детского "Евровидения 2019". До этого момента команда шоу прогоняла номера со статистами. Впервые на конкурсной площадке побывала и белорусская делегация. Наша представительница Лиза Мисникова смогла несколько раз исполнить свой

на площадке.

Знакомство с площадкой началось с delegation bubble. Так называют зону для делегаций. Здесь белорусская команда обустроила свою гримерку. Лиза и ее балет впервые примерили сценические костюмы. У каждого персонажа свой образ и характер. Модные комбинезоны, брюки-карго, жилетки, плащи. Они выполнены в цветовой гамме, созвучной с графикой номера. К слову, для Лизы сшили сразу 2 наряда. Какой засияет во время трансляции, покажет предварительная съемка.

Перед выходом на сцену - работа со звукорежиссером. Индивидуально под Лизу настроили ушные мониторы.

40 минут и ни секундой больше на репетицию. Таков регламент для всех участников

Выступление артистки команда оценивала у монитора в наушниках - именно так, как номер увидят и услышат жюри и зрители.

Выступление разобрали по секундам в просмотровой комнате. Именно здесь команда смогла высказать свои предпочтения по съемке номера.

Голосование на детском "Евровидении-2019" стартует в пятницу