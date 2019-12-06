Пьеро Маццокетти и Микеле ди Торо дали концерт в Белгосфилармонии

Посольство Италии в Минске закрыло сезон культурных событий. Причем под аккомпанемент симфонического оркестра Белтелерадиокомпании! Под занавес - концерт итальянской музыки. Вчера в большом зале Белгосфилармонии давали классику: Россини, Верди и Пуччини. Арию из "Севильского цирюльника" исполнила солистка Большого театра Ирина Кучинская. Компанию ей составили гости из Италии. Тенор Пьеро Маццокетти - лауреат конкурса в Сан-Ремо. Сегодня артист

гастролирует в Канаде, во Франции и Китае, а также записывает альбомы со студиями Universal и EMI.

