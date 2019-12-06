3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Пьеро Маццокетти и Микеле ди Торо дали концерт в Белгосфилармонии
Посольство Италии в Минске закрыло сезон культурных событий. Причем под аккомпанемент симфонического оркестра Белтелерадиокомпании! Под занавес - концерт итальянской музыки. Вчера в большом зале Белгосфилармонии давали классику: Россини, Верди и Пуччини. Арию из "Севильского цирюльника" исполнила солистка Большого театра Ирина Кучинская. Компанию ей составили гости из Италии. Тенор Пьеро Маццокетти - лауреат конкурса в Сан-Ремо. Сегодня артист
гастролирует в Канаде, во Франции и Китае, а также записывает альбомы со студиями Universal и EMI.
Премьерные фортепианные аранжировки прозвучали и от Микеле ди Торо
Пианист получил важную для джазовых исполнителей награду "Гульда" и был высоко оценен международными экспертами. Кроме классики, специально для белорусской публики - обновленные аранжировки Карузо и интерпретация кинотреков Морриконе.
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва