Персональная выставка белорусского мэтра фотографии Вадима Качана проходит в Художественной галерее Савицкого

Главные герои - Минск и минчане. Дворики, городские праздники, вид из окна трамвая, случайные прохожие. Целая жизнь города - в черно-белых фото.

Персональная выставка белорусского мэтра фотографии Вадима Качана - в Художественной галерее Савицкого. В экспозиции - пленочные фотографии 80-х и цифровые - с начала 2000-х и до сегодняшнего дня. Представлены и редкие кадры.