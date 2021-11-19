Персональная выставка художника Александра Демидова посвящается 30-летию творческой деятельности

Мир детства и яркое настроение - главные действующие лица живописных полотен Александра Демидова. Обобщенные образы живут в его работах, словно актеры одного режиссера исполняют разные роли на живописных картинах. Произведения целиком могли бы стать анимационными или кинематографическими. В каждом - полноценный сюжет с неповторимой, "демидовской" атмосферой. Здесь царит спокойствие, домашнее тепло, нежность воспоминаний…

