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Персональная выставка художника Александра Демидова посвящается 30-летию творческой деятельности

Мир детства и яркое настроение - главные действующие лица живописных полотен Александра Демидова. Обобщенные образы живут в его работах, словно актеры одного режиссера исполняют разные роли на живописных картинах. Произведения целиком могли бы стать анимационными или кинематографическими. В каждом - полноценный сюжет с неповторимой, "демидовской" атмосферой. Здесь царит спокойствие, домашнее тепло, нежность воспоминаний…

В демидовских живописных сюжетах всегда найдутся парные герои. Так автор ищет своеобразное равновесие в своем творчестве. Поэтому выставка, посвященная 30-летию творческой деятельности Александра Демидова, имеет название "Попытка равновесия".

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