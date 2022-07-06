Персональная выставка - посвящение живописи Александра Костюченко откроется 6 июля в художественной галерее Щемелева

Персональная выставка - посвящение живописи Александра Костюченко откроется сегодня в художественной галерее Щемелева. Главного художника Большого театра оперы и балета Беларуси не стало в 2019-м на 62-м году жизни. Как сценограф Александр Костюченко поставил около 50 спектаклей. Не многие знали его как художника-живописца, хоть и были поклонниками театрального творчества. Экспозиция - это ретроспектива произведений с 1990 по 2019 годы. Живописные полотна разных жанров: от натюрмортов и пейзажей до сюжетных работ философской направленности. За высокие творческие достижения, профессиональное мастерство и заслуги в развитии национальной культуры и искусстваАлександр Костюченко был награжден медалью Франциска Скорины, удостоен специальной премии Президента и Государственной премии Беларуси.

