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Первая награда "Лістапада" уезжает в Словакию
Буквально час назад стал известен первый обладатель награды "Лістапада". Кленовый лист с профилем зрителя в металле уезжает в Словакию.
16-минутный фильм "Планета Гелница" стал лучшим в конкурсе национальных киношкол. Документальную историю о спасении затопленных рудников и возвращении городу Гелница былой славы срежиссировала Паула Рейселова. 26-летняя студентка Академии исполнительских искусств в Братиславе стала экспериментировать с докфильмами лишь недавно. В Музее истории белорусского кино отметили и экспериментальные ленты из России и Польши за креативный подход, монтаж, юмор и сценарий.
Всего же за главный приз боролись 22 документальных фильма. Это истории в коротком метре. Их привезли в Минск молодые режиссеры из киношкол Дании, Австрии, Испании, Финляндии. Так, в шорт-лист конкурса вошли работы студентов из 13 стран. Оценивали ленты жюри во главе с режиссером-документалистом из Венгрии.
Завтра объявят победителей конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік"
Завтра узнаем победителей конкурса "Лістападзік". За звание лучшего фильма для детей и подростков соревнуются 7 полнометражных лент из Норвегии, Нидерландов, Китая. Здесь большинство историй уже титулованы наградами кинофестивалей Нью-Йорка, Квебека и Берлина.
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