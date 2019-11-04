Первая награда "Лістапада" уезжает в Словакию

Буквально час назад стал известен первый обладатель награды "Лістапада". Кленовый лист с профилем зрителя в металле уезжает в Словакию.



16-минутный фильм "Планета Гелница" стал лучшим в конкурсе национальных киношкол. Документальную историю о спасении затопленных рудников и возвращении городу Гелница былой славы срежиссировала Паула Рейселова. 26-летняя студентка Академии исполнительских искусств в Братиславе стала экспериментировать с докфильмами лишь недавно. В Музее истории белорусского кино отметили и экспериментальные ленты из России и Польши за креативный подход, монтаж, юмор и сценарий.



Всего же за главный приз боролись 22 документальных фильма. Это истории в коротком метре. Их привезли в Минск молодые режиссеры из киношкол Дании, Австрии, Испании, Финляндии. Так, в шорт-лист конкурса вошли работы студентов из 13 стран. Оценивали ленты жюри во главе с режиссером-документалистом из Венгрии.



