ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Первая награда "Лістапада" уезжает в Словакию

Буквально час назад стал известен первый обладатель награды "Лістапада". Кленовый лист с профилем зрителя в металле уезжает в Словакию.

16-минутный фильм "Планета Гелница" стал лучшим в конкурсе национальных киношкол. Документальную историю о спасении затопленных рудников и возвращении городу Гелница былой славы срежиссировала Паула Рейселова. 26-летняя студентка Академии исполнительских искусств в Братиславе стала экспериментировать с докфильмами лишь недавно. В Музее истории белорусского кино отметили и экспериментальные ленты из России и Польши за креативный подход, монтаж, юмор и сценарий.

Всего же за главный приз боролись 22 документальных фильма. Это истории в коротком метре. Их привезли в Минск молодые режиссеры из киношкол Дании, Австрии, Испании, Финляндии. Так, в шорт-лист конкурса вошли работы студентов из 13 стран. Оценивали ленты жюри во главе с режиссером-документалистом из Венгрии.

Завтра объявят победителей конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік"

Завтра узнаем победителей конкурса "Лістападзік". За звание лучшего фильма для детей и подростков соревнуются 7 полнометражных лент из Норвегии, Нидерландов, Китая. Здесь большинство историй уже титулованы наградами кинофестивалей Нью-Йорка, Квебека и Берлина.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все