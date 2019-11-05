Первая награда "Лістапада" уезжает в Словакию

Победителя конкурса национальных киношкол объявили вчера в Музее истории белорусского кино. Так, кленовый лист с профилем зрителя в металле - фильму "Планета Гелница". Документальную ленту о спасении затопленных рудников и возвращении городу Гелница былой славы сняла 26-летняя студентка Академии исполнительских искусств Братиславы Паула Рейселова.

А уже сегодня узнаем победителей конкурса "Лістападзік". За звание лучшего фильма для детей и подростков соревнуются семь полнометражных лент из Норвегии, Нидерландов, Китая. Сказочная церемония закрытия пройдет сегодня в полдень в кинотеатре "Пионер".