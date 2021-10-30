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Первая премьера сезона - "Конек-горбунок" на сцене Большого театра
"Конек-горбунок" получит официальную прописку в афише Большого. Русская сказка взлетает в балетных па - премьера сегодня. Либретто в авторском изложении народного артиста Беларуси Юрия Трояна. Партитуры от советского композитора Родиона Щедрина. Специально к новой постановке пошили 180 костюмов и вручную написали 5 масштабных фоновых полотен в стиле Врубеля и Коровина.
В театре запланированы два премьерных показа. Сегодня вечером планируется аншлаг: в продаже менее 2 десятков билетов с учетом социального дистанцирования. Считанные билеты остались на второй показ "Конька-Горбунка", он в афише в воскресенье утром.
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